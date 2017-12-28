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Ринок лотерей переживає рекордний обвал - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Так, 2017 рік став найгіршим в історії державних лотерей України. Про це в коментарі УНН заявила експерт в сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька.

Ринок лотерей переживає рекордний обвал - експерт

Невдала регуляторна та податкова політика, яку запровадили Мінфін з ДФС згубно вплинули на діяльність вітчизняних операторів лотерей, зауважила вона.

За останні роки лотерейні надходження до бюджету впали до рекордно мізерних сум. Якщо у 2014 році лотереї давали бюджету 321 млн грн або 40 млн дол, то за 9 місяців 2017 року року ця сума, за даними ЗМІ, становила лише 21 млн грн або 800 тис. дол., або лише 2%.

Рекордно обвалився й обсяг лотерейного ринку. У 2014 році це було 13 млрд грн, сьогодні - 1,3 млрд грн, розповіла З.Топорецька.

"Держава зробила все можливе для того, аби нелегальний гральний бізнес процвітав, а легальний лотерейний ринок - занепадав. Податковий тиск на лотереї продовжує зростати, виграші у лотерею оподатковуються, а у нелегальну азартну гру - ні. Легальні гравці ринку зарегульовані постійними "перевірками". Поряд з цим, нелегальний гральний бізнес є доступним, його ніхто не перевіряє. Сьогодні українцю набагато простіше грати у квазі-лотерейних пунктах розповсюдження ігор", - сказала вона.

Загалом експерти назвали п’ять основних проблем на лотерейному ринку, які в наступному році можуть призвести до повного їх зникнення:

  • трикратне оподаткування;
  • дискримінаційні санкції РНБО, застосовані до всіх операторів лотерей, окрім наближеного до влади “УНЛ” (Українська національна лотерея);
  • новий проект ліцензійних умов від Мінфіну, що передбачає монопольне положення “УНЛ” на ринку та приховану легалізацію “одноруких бандитів”;
  • відсутність контролю з боку держави за лотерейним ринком, і як наслідок, розквіт нелегальних гральних закладів;
  • ігнорування пропозицій Всесвітньої лотерейної асоціації щодо запровадження сертифікованого програмного забезпечення для всіх видів лотерей.
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