Год депутатства: Ясько рассказала о достижениях в ПАСЕ

"Год депутатства. Сладко горький год с множеством цветов, но главное что теперь уж точно с уверенностью и знанием куда и как двигаться дальше. Год назад я принесла присягу народного депутата. Депутатство - это не про сидение в зале и кнопки. Депутатство - это об ответственности перед обществом и моей страной. Это гигантское давление событий и массив информации, бесконечные встречи с коллегами, избирателями, чиновниками, дипломатами и экспертами. Это тяжелые, порой непопулярные решения", - отмечает она.

Кроме того, по ее словам, это давление общества и постоянные политические баталии.

"Это поиски баланса между требованиями общества, национальными интересами и собственными знаниями и опытом. В этом году я сосредоточилась на внешнеполитической деятельности - вошла в комитет, возглавила нашу делегацию в ПАСЕ, присоединилась к созданию групп дружбы с парламентами иностранных государств", - добавляет она.

Так, своими ключевыми событиями первого года каденции, она считает:

1. Запуск работы новой делегации в ПАСЕ, участие в зимней сессии и дальнейшую работу во время онлайн-заседаний комитетов.

2. Внесение изменений в Положение о группах дружбы и запуск первых шагов по реформированию межпарламентской деятельности.

3. Политическая поддержка тем и активная работа над парламентскими постановлениями - о продолжающейся оккупации Крыма, по 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, по российскому конституционному опросу.

4. Поддержка важных государственных решений - отмена депутатской неприкосновенности, земельная реформа, реформа административного устройства, банковский закон.

5. Поддержка стремлений белорусского народа к свободе и демократии и оппозиция так называемому Консультативному совету.

Кроме того, по ее словам, дальше планируется:

- продолжение работы над санкционным механизмом;

- реализация выбранных нами приоритетов в ПАСЕ (защита национальных интересов Украины, вопросы прав человека, миграции, цифровизации, охраны культурного наследия);

- работа над принятием в Верховной Раде моих законопроектов: Акта свободы Беларуси; Об особенностях государственной политики по установлению запрета для отдельных категорий лиц публичных высказываний относительно отрицания отдельных международных преступлений или оправдание действий их организаторов, вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины, относительно запрета и ограничения взаимодействия и связей таких лиц с органами власти и должностными лицами Российской Федерации и незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории Украины; сопутствующих изменений в УК и УПК; О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно изъятия памятника из Государственного реестра недвижимых памятников Украины в случае разрушения или утраты предмета охраны и о запрете застройки земельного участка, где расположен разрушенный памятник культурного наследия или памятник культурного наследия, что потерял предмет охраны).

Напомним, вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров поделился советами для молодежи о работе в украинской политике, которые испытал на собственной шкуре.