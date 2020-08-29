Рік на посаді: Федоров дав поради молоді щодо роботи в українській політиці

“Рівно рік тому я став міністром. Доля розпорядилася так, що молодших від мене міністрів в Україні не було ніколи. Це накладає додаткову відповідальність перед молоддю. Важливо посилити тренд молодих, а не прийти до „понабирали незрозуміло кого“. Не підвести очікування, зробити результат, будувати інститути, а не хайпувати, привносити нове, перемагати у своїй сфері на світовій арені, а не копіювати, прокладати шлях для молодих, а не знецінювати ідею нових облич”, — зазначає він.

За його словами, вчора в Кабміні співробітник секретаріату жартував, що команду нашого міністерства легко впізнати, ми постійно ходимо без костюмів, а ще у нас є хлопці із “забитими рукавами”.

“Я хотів написати пост про результати, про фундамент, який ми заклали, про мільйони „клієнтів“, про поразки і плани, про те, як ми стали державою номер один за темпами розвитку цифрового уряду. Але це і так часто тут звучить. Я впевнений, що молодих людей зі свіжим поглядом і енергією має бути більше в українській політиці. Хочу поділитися деякими висновками, думками, які можуть бути корисними для молоді, до тих, хто думає про політику, роботу в державних органах. Всі вони випробувані на власній шкурі”, — додає він.

Так, Федоров наводить такі висновки та поради:

1. Перш ніж займатися публічною політикою, попрацюйте у виконавчій владі. Бажано в органі, який реалізує політику. Навчіться починати і доводити до результату реальні проекти. Досвід у бізнесі, який ви збудували з нуля в останні 5-10 років, — теж вітається.

2. Розвивайтеся як менеджер: як будувати організаційні структури, управляти людьми, приймати рішення. Це сильно пов’язано з пунктом першим.

3. Вчіться будувати стосунки. Він-він. Без подвійного дна. Термін придатності інтриганів скоро закінчиться.

4. Постійно вчіться. Важливо розуміти фізику будь-якого процесу, яким ви керуєте. Стелі не повинно бути взагалі.

5. Моя улюблена цитата належить Володимиру Костянтиновичу Тарасову: “Спершу ти вибираєш шлях, потім шлях вибирає тебе”. Розвивайте в собі візіонерство (кажуть, це неможливо зробити — не вірте цьому). Якщо не буде потужної візії — ми ніколи не зробимо ривок у розвитку як країна.

Нагадаємо, Федоров анонсував запуск 10 нових послуг у сервісі “Дія”.