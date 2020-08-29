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Рік депутатства: Ясько розповіла про здобутки у ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Нардеп від фракції "Слуга народу", голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько розповіла про те, що зроблено у ПАРЄ та над чим планується працювати найближчим часом. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Рік депутатства: Ясько розповіла про здобутки у ПАРЄ

“Рік депутатства. Солодко гіркий рік з безліччю кольорів, але головне що тепер вже точно з впевненістю та знанням куди і як рухатись далі. Рік тому я склала присягу народного депутата. Депутатство — це не про сидіння в залі та кнопки. Депутатство — це про відповідальність перед суспільством та моєю державою.Це гігантський подекуди тиск подій та масив інформації, нескінченні зустрічі з колегами, виборцями, урядовцями, дипломатами та експертами. Це важкі, часом непопулярні рішення”, — зазначає вона.

Окрім того, за її словами, це тиск суспільства та постійні політичні баталії.

“Це пошуки балансу між вимогами суспільства, національними інтересами та власними знаннями та досвідом. Цього року я зосередилася на зовнішньополітичній діяльності — увійшла до профільного комітету, очолила нашу делегацію в ПАРЄ, долучилася до створення груп дружби з парламентами іноземних держав”, — додає вона.

Так, своїми ключовими подіями першого року каденції, вона вважає:

1. Запуск роботи нової делегації в ПАРЄ, участь у зимовій сесії та подальшу роботу під час онлайнзасідань комітетів.

2. Внесення змін до Положення про групи дружби та запуск перших кроків по реформуванню міжпарламентської діяльності.

3. Політична підтримка тем та активна робота над парламентськими постановами — щодо триваючої окупації Криму, щодо 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі, щодо російського конституційного опитування.

4. Підтримка важливих державницьких рішень — скасування депутатської недоторканності, земельна реформа, реформа адміністративного устрою, банківський закон.

5. Підтримка прагнень білоруського народу до свободи і демократії і опозиція до так званої Консультативної ради.

Окрім того, за її словами, далі планується:

— продовження роботи над санкційним механізмом;

— реалізація обраних нами пріоритетів у ПАРЄ (захист національних інтересів України, питання прав людини, міграції, цифровізації, охорони культурної спадщини);

— робота над ухваленням у Верховній Раді моїх законопроектів: Акту свободи Білорусі; Про особливості державної політики щодо встановлення заборони для окремих категорій осіб публічних висловлювань щодо заперечення окремих міжнародних злочинів або виправдання дій їх організаторів, збройної агресії Російської Федерації і тимчасової окупації частини території України, щодо заборони та обмеження взаємодії і зв’язків таких осіб з органами влади і посадовими особами Російської Федерації та незаконними органами (посадовими особами), створеними на тимчасово окупованій території України; супровідних змін до ККУ та КПК; Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вилучення пам’ятки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України у разі руйнування або втрати предмета охорони і щодо заборони забудови земельної ділянки, де розташована зруйнована пам’ятка культурної спадщини або пам’ятка культурної спадщини, що втратила предмет охорони).

Нагадаємо, Віце-прем’єр-міністр України — міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров поділився порадами для молоді про роботу в українській політиці, які випробував на власній шкірі.

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