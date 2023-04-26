Годовщина трагедии на ЧАЭС: Зеленский обсудил с директором МАГАТЭ, как обезопасить мир от новой катастрофы

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"В годовщину трагедии на ЧАЭС провел телефонный разговор с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Подчеркнул, что только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы. Также поблагодарил за специальную программу МАГАТЭ по медицинскому обеспечению украинских атомщиков", - написал Зеленский в Twitter.

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Дополнение

26 апреля 1986 года на 4 энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Украина вспоминает в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС ужасные последствия крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века и чтит память всех погибших и героев-спасателей, которые ценой собственной жизни и здоровья участвовали в ликвидации последствий бедствия.

Как указывают в МИД, трагедия на ЧАЭС фактически разоблачила преступную сущность советского режима, который замалчивал и пытался скрыть истинный масштаб и последствия аварии. Советская кампания по дезинформации и лжи привела к многочисленным человеческим жертвам и поставила под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей по всему миру, отметили в МИД.

Ядерный шантаж рф продолжает нести угрозу человечеству. Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция уже более года находится под оккупацией и до сих пор используется агрессором как военная база. Милитаризация ЗАЭС, попытки ее незаконного присвоения и вмешательства в технологический процесс, атаки и обстрелы станции российскими захватчиками нанесли ущерб инфраструктуре и нарушили ее надлежащее функционирование, отмечают в МИД. Оккупанты прибегают к репрессиям и жестокому обращению с украинским персоналом станции, фиксируются факты похищения и пыток, добавили в МИД.

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