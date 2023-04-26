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Річниця трагедії на ЧАЕС: Зеленський обговорив із директором МАГАТЕ, як убезпечити світ від нової катастрофи

Київ • УНН

 • 364366 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії на ЧАЕС провів телефонну розмову з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Говорили про Запорізьку АЕС та як убезпечити світ від нової катастрофи, передає УНН.

Цитата

"У річницю трагедії на ЧАЕС провів телефонну розмову з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Наголосив, що тільки повернення Україні повного контролю над ЗАЕС убезпечить світ від нової катастрофи. Також подякував за спеціальну програму МАГАТЕ щодо медичного забезпечення українських атомників", - написав Зеленський у Twitter.

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Доповнення

26 квітня 1986 року на 4 енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія. Україна згадує у роковини трагедії на Чорнобильській АЕС жахливі наслідки найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття та вшановує пам’ять всіх загиблих та героїв-рятувальників, які ціною власного життя та здоров’я брали участь у ліквідації наслідків лиха.

Як вказують у МЗС, трагедія на ЧАЕС фактично викрила злочинну сутність радянського режиму, який замовчував і намагався приховати справжній масштаб і наслідки аварії. Радянська кампанія з дезінформації та брехні призвела до численних людських жертв та поставила під загрозу життя та здоров’я мільйонів людей по всьому світу, зазначили у МЗС.

Ядерний шантаж рф продовжує нести загрозу людству. Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція вже понад рік перебуває під окупацією та досі використовується агресором як військова база. Мілітаризація ЗАЕС, спроби її незаконного привласнення та втручання у технологічний процес, атаки та обстріли станції російськими загарбниками завдали шкоди інфраструктурі та порушили її належне функціонування, зауважують у МЗС. Окупанти вдаються до репресій та жорстокого поводження з українським персоналом станції, фіксуються факти викрадення і тортур, додали у МЗС.

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