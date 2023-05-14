Инфляция в Аргентине в апреле превысила 108% в годовом исчислении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Инфляция в Аргентине достигла 108,8% за 12 месяцев до апреля, что является самым высоким показателем за более чем три десятилетия, сообщил национальный статистический институт Indec. Об этом пишет AFP передает УНН.
Детали
В месячном измерении инфляция в апреле составила 8,4% в третьей по величине экономике Латинской Америки.
В Аргентине один из самых высоких уровней инфляции в мире. В 2022 году он достиг 94,8%, что является самым высоким годовым показателем в стране с 1991 года, когда он превысил 171%.
Правительство установило целевой показатель инфляции на 2023 год в размере 60%, но в недавнем отчете Центрального банка об ожиданиях рынка прогнозируется показатель на 2023 год в размере 126,4%.
Помимо борьбы с инфляцией, Аргентина также сталкивается с сильным обесценением своей валюты всего за несколько месяцев до всеобщих выборов.
По официальному курсу в пятницу песо составлял 238,5 за доллар, а на параллельном чёрном рынке – 474.
Добавим
Экономические проблемы страны усугубились в результате воздействия сильной засухи на ее сельское хозяйство и животноводство, которые являются крупнейшим источником иностранной валюты.
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП для страны на 0,2 процента в 2023 году.