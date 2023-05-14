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Річна інфляція в Аргентині у квітні перевищила 108%

Річна інфляція в Аргентині у квітні перевищила 108%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Інфляція в Аргентині досягла 108,8% за 12 місяців до квітня, що є найвищим показником за понад три десятиліття, повідомив національний статистичний інститут Indec. Про це пише AFP передає УНН.

Деталі

У місячному вимірі інфляція у квітні склала 8,4% у третій за величиною економіці Латинської Америки.

В Аргентині один із найвищих рівнів інфляції у світі. У 2022 році він досяг 94,8%, що є найвищим річним показником у країні з 1991 року, коли він перевищив 171%.

Уряд встановив цільовий показник інфляції на 2023 рік у розмірі 60%, але у нещодавньому звіті Центрального банку про очікування ринку прогнозується показник на 2023 рік у розмірі 126,4%.

Крім боротьби з інфляцією, Аргентина також стикається із сильним знеціненням своєї валюти лише за кілька місяців до загальних виборів.

За офіційним курсом у п'ятницю песо складав 238,5 за долар, а на паралельному чорному ринку – 474.

Додамо

Економічні проблеми країни посилилися внаслідок впливу сильної посухи на її сільське господарство та тваринництво, які є найбільшим джерелом іноземної валюти.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП для країни на 0,2 відсотка у 2023 році.

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