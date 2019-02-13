Реку Хомора снова загрязнили неизвестным серым веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В реке Хомора в Житомирской области, ухудшение качества воды в которой фиксируют с весны 2015 года от стоков, снова нашли неизвестное вещество серого цвета, а также ощущается неприятный запах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Полесского округа.
"И снова загрязняется река Хомора. 11 февраля текущего года в очередной раз в Госэкоинспекцию поступило сообщение на телефон горячей линии от общественности пгт Першотравенск Барановского района. Население жалуется на загрязнение реки Хомора со стороны Хмельницкой области", - сообщили экологи.
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Утром 12 февраля, как отмечается, государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа выехали на место и "факт загрязнения реки был подтвержден".
"В пгт Першотравенск у моста по руслу реки Хомора зафиксировано неизвестное вещество серого цвета, а также ощущается неприятный запах", - указали экологи.
Сотрудники отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пять проб поверхностных вод - три в Хоморе и две - в Случе. Пробы будут исследованы в течение пяти рабочих дней.
Напомним, ранее люди неоднократно перекрывали автодорогу в Житомирской области из-за загрязнения рек.