Річку Хомора знову забруднили невідомою сірою речовиною

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У річці Хомора в Житомирській області, погіршення якості води у якій фіксують з весни 2015 року від стоків, знову знайшли невідому речовину сірого кольору, а також відчувається неприємний запах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції Поліського округу.