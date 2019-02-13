Річку Хомора знову забруднили невідомою сірою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У річці Хомора в Житомирській області, погіршення якості води у якій фіксують з весни 2015 року від стоків, знову знайшли невідому речовину сірого кольору, а також відчувається неприємний запах. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державної екологічної інспекції Поліського округу.
"І знову забруднюється річка Хомора. 11 лютого поточного року в черговий раз до Держекоінспекції надійшло повідомлення на телефон гарячої лінії від громадськості смт Першотравенськ Баранівського району. Населення скаржиться на забруднення річки Хомора зі сторони Хмельницької області", - повідомили екологи.
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Вранці 12 лютого, як зазначається, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу виїхали на місце та "факт забруднення річки був підтверджений".
"У смт Першотравенськ біля мосту по руслу річки Хомора зафіксовано невідому речовину сірого кольору, а також відчувається неприємний запах", - вказали екологи.
Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали п'ять проб поверхневих вод - три в Хоморі та дві - у Случі. Проби будуть досліджені протягом п’яти робочих днів.
Нагадаємо, раніше люди неодноразово перекривали автодорогу на Житомирщині через забруднення річок.