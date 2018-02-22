Рыбу и морепродукты могут себе позволить только треть украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Около 28% украинцев могут себе позволить регулярно покупать рыбу и морепродукты. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.
Согласно исследованию, рыбу и морепродукты покупают лишь 28% украинцев. В магазинах с низкими ценами морепродукты покупают примерно 21% украинцев.
"Интересно, что 17% ищут скидки, а 15% покупают меньше импортной продукции", - добавили в компании.
В целом украинцы тратят на еду меньше всех в Европе.
Эксперты склонны видеть в такой ситуации прямую вину правительства, которое, в частности, в прошлом году приняло решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.
"Из-за такого решения правительство потеряет больше, чем "заработает". Потому нельзя пренебрегать интересами потребителей в угоду интересам производителей. В этом вопросе должен быть выдержан баланс. Поэтому следует ожидать падения покупательской способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе", - подчеркнул депутат С.Тригубенко.
Добавим, что по прогнозам Ассоциации поставщиков торговых сетей, цены на продукты в Украине будут и в дальнейшем расти.