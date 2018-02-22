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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62253 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75541 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78289 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107010 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100297 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104516 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111500 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

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Рыбу и морепродукты могут себе позволить только треть украинцев

Рыбу и морепродукты могут себе позволить только треть украинцев

Киев  •  УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Около 28% украинцев могут себе позволить регулярно покупать рыбу и морепродукты. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.

Согласно исследованию, рыбу и морепродукты покупают лишь 28% украинцев. В магазинах с низкими ценами морепродукты покупают примерно 21% украинцев.

"Интересно, что 17% ищут скидки, а 15% покупают меньше импортной продукции", - добавили в компании.

В целом украинцы тратят на еду меньше всех в Европе.

Эксперты склонны видеть в такой ситуации прямую вину правительства, которое, в частности, в прошлом году приняло решение об отмене государственного регулирования цен на продукты питания.

"Из-за такого решения правительство потеряет больше, чем "заработает". Потому нельзя пренебрегать интересами потребителей в угоду интересам производителей. В этом вопросе должен быть выдержан баланс. Поэтому следует ожидать падения покупательской способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе", - подчеркнул депутат С.Тригубенко.

Добавим, что по прогнозам Ассоциации поставщиков торговых сетей, цены на продукты в Украине будут и в дальнейшем расти.

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