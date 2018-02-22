Рибу і морепродукти можуть собі дозволити лише третина українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Близько 28% українців можуть собі дозволити регулярно купувати рибу і морепродукти. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
Згідно з дослідженням, рибу і морепродукти купують лише 28% українців. У магазинах з низькими цінами морепродукти купують приблизно 21% українців.
“Цікаво, що 17% шукають знижки, а 15% купують менше імпортної продукції”, — додали у компанії.
Загалом українці витрачають на їжу менше за всіх у Європі.
Експерти схильні вбачати в такій ситуації пряму провину уряду, який, зокрема, у минулому році ухвалив рішення про скасування державного регулювання цін на продукти харчування.
“Через це рішення уряд втратить більше, аніж „заробить“. Бо не можна нехтувати інтересами споживачів в угоду інтересам виробників. У цьому питанні повинен бути витриманий баланс. А тому слід очікувати падіння купівельної спроможності населення з одночасним подальшим зростанням соціальної напруги в суспільстві”, — наголосив депутат С.Тригубенко.
Додамо, що за прогнозами Асоціації постачальників торговельних мереж, ціни на продукти в Україні й надалі зростатимуть.