РФ заявила о блокировке в ПА ОБСЕ рекомендации о недопуске наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер госдумы РФ Петр Толстой заявил, что в ходе зимней сессии ассамблеи Россия якобы блокировала принятие рекомендации, в которой говорится о праве стран не допускать на выборы наблюдателей от международных организаций под предлогом возможного конфликта интересов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Правильно регламентировать наблюдение за выборами, но неправильно, на наш взгляд, прописаны конфликты интересов. И может сложиться ситуация, при которой принимающая наблюдателей сторона может фактически" отказать наблюдателям от международной организации во въезде "под предлогом конфликта интересов". "И нам удалось сейчас предотвратить принятие этого документа консенсусом, вернуть его на доработку. Надеюсь, в ходе доработки мы все спорные моменты сможем устранить", - сказал Толстой.
По его словам, речь идет о разрабатываемой в ОБСЕ инструкции.
7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.
В ОБСЕ заявили, что разочарованы недопуском россиян к наблюдению за выборами в Украине.
Россия планировала пожаловаться ПА ОБСЕ на недопуск наблюдателей РФ в Украину.