РФ заявила про блокування у ПА ОБСЄ рекомендації про недопуск спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Очільник російської делегації у ПА ОБСЄ, віце-спікер держдуми РФ Петро Толстой заявив, що під час зимової сесії асамблеї Росія нібито блокувала ухвалення рекомендації, в якій йдеться про право країн не допускати на вибори спостерігачів від міжнародних організацій під приводом можливого конфлікту інтересів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Правильно регламентувати спостереження за виборами, але неправильно, на наш погляд, прописані конфлікти інтересів. І може скластися ситуація, при якій приймаюча спостерігачів сторона може фактично" відмовити спостерігачам від міжнародної організації у в'їзді "під приводом конфлікту інтересів". "І нам вдалося зараз запобігти ухваленню цього документа консенсусом, повернути його на доопрацювання. Сподіваюся, під час доопрацювання ми всі спірні моменти зможемо усунути", - сказав Толстой.
За його словами, йдеться про інструкцію, що розробляється в ОБСЄ.
7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
В ОБСЄ заявили, що розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.
Росія планувала поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні.