РФ заявила про блокування у ПА ОБСЄ рекомендації про недопуск спостерігачів

"Правильно регламентувати спостереження за виборами, але неправильно, на наш погляд, прописані конфлікти інтересів. І може скластися ситуація, при якій приймаюча спостерігачів сторона може фактично" відмовити спостерігачам від міжнародної організації у в'їзді "під приводом конфлікту інтересів". "І нам вдалося зараз запобігти ухваленню цього документа консенсусом, повернути його на доопрацювання. Сподіваюся, під час доопрацювання ми всі спірні моменти зможемо усунути", - сказав Толстой.

За його словами, йдеться про інструкцію, що розробляється в ОБСЄ.

7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

В ОБСЄ заявили, що розчаровані недопуском росіян до спостереження за виборами в Україні.

Росія планувала поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні.