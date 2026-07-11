РФ запустила фейк про "строительство мемориала в честь лидеров УПА" - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о якобы подписании Зеленским указа о строительстве мемориала УПА на Волыни. Сфабрикованный сюжет стилизован под France 24, но телеканал опроверг его создание.
Информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о строительстве масштабного мемориала в честь лидеров УПА на Волыни, является российским фейком. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что через сеть анонимных аккаунтов в соцсетях распространяется сфабрикованный новостной сюжет, стилизованный под материал международного телеканала France 24. В нем утверждается, будто Владимир Зеленский подписал указ о строительстве мемориального комплекса в честь лидеров УПА возле Луцка на Волыни.
Пропагандисты заявляют, что проект стоимостью 70 миллионов евро профинансирует Европейский Союз, а само строительство якобы стартует 11 июля - в день, когда в Польше чтят память жертв Волынской трагедии
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Указывается, что на самом деле этот сюжет является полностью вымышленным: руководство англоязычной редакции France 24 официально подтвердило, что телеканал никогда не создавал и не выпускал в эфир этот материал, а продемонстрированный в видео "указ президента" является фальшивкой, поскольку документ с этим номером имеет совершенно иное содержание.
Также для создания этой лжи был использован контекст реального законопроекта №15360. Однако этот документ касается создания общенационального Пантеона в Киеве для чествования выдающихся деятелей украинской истории разных эпох, а не строительства отдельного комплекса УПА на Волыни
Там подчеркивают, что цель россии - подорвать единство между двумя народами, спровоцировать политическое напряжение между Киевом и Варшавой и снизить уровень поддержки Украины со стороны Польши.
"Этот вброс является частью масштабной российской информационной операции, направленной на дестабилизацию украинско-польских отношений. Использование поддельных видео и логотипов международных медиа является классическим инструментом российской дезинформационной сети "Матрёшка", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Ранее Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о якобы подготовке Украиной теракта против собственного населения. Вброс сопровождался поддельным видео.
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