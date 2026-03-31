рф вводит новые финансовые и технические ограничения для блокировки VPN - ЦПД

Власти страны-агрессора продолжают ограничивать россиянам доступ к неподцензурному интернету – минцифры рф заговорило о введении новых ограничений для использования VPN-сервисов, которые используются для обхода государственных блокировок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

С 1 апреля 2026 года российских мобильных операторов обязали отключить пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона. Это имеет целью уменьшить возможности пользоваться VPN-сервисами.

В то же время платформам из так называемых "белых списков" разрешат работать во время отключений интернета только при условии полного запрета доступа для пользователей с включенным VPN.

Публично обещая не вводить наказания за пользование VPN, в кремле планируют ввести финансовые ограничения на пользование сервисами. Это сделает свободный доступ к сети дорогим и недоступным для многих россиян - заявили в ЦПД.

Напомним

российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp 11 февраля, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей. Приложение также удалено из онлайн-каталога "роскомнадзора".