рф вводить нові фінансові та технічні обмеження для блокування VPN - ЦПД
Київ • УНН
росія зобов'яже операторів відключити оплату Apple ID та заборонить доступ до сайтів з VPN. Кремль планує зробити вільний інтернет занадто дорогим.
Влада країни-агресора продовжує обмежувати росіянам доступ до непідцензурного інтернету – мінцифри рф заговорило про впровадження нових обмежень для використання VPN-сервісів, які використовуються для обходу державних блокувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
З 1 квітня 2026 року російських мобільних операторів зобов’язали відключити поповнення балансу Apple ID з рахунку мобільного телефону. Це має на меті зменшити можливості користуватися VPN-сервісами.
Водночас платформам з так званих "білих списків" дозволять працювати під час відключень інтернету лише за умови повної заборони доступу для користувачів з увімкненим VPN.
Публічно обіцяючи не вводити покарання за користування VPN, в кремлі планують запровадити фінансові обмеження на користування сервісами. Це зробить вільний доступ до мережі дорогим та недоступним для багатьох росіян
Нагадаємо
російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".