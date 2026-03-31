рф вводить нові фінансові та технічні обмеження для блокування VPN - ЦПД

росія зобов'яже операторів відключити оплату Apple ID та заборонить доступ до сайтів з VPN. Кремль планує зробити вільний інтернет занадто дорогим.

Влада країни-агресора продовжує обмежувати росіянам доступ до непідцензурного інтернету – мінцифри рф заговорило про впровадження нових обмежень для використання VPN-сервісів, які використовуються для обходу державних блокувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

З 1 квітня 2026 року російських мобільних операторів зобов’язали відключити поповнення балансу Apple ID з рахунку мобільного телефону. Це має на меті зменшити можливості користуватися VPN-сервісами.

Водночас платформам з так званих "білих списків" дозволять працювати під час відключень інтернету лише за умови повної заборони доступу для користувачів з увімкненим VPN.

Публічно обіцяючи не вводити покарання за користування VPN, в кремлі планують запровадити фінансові обмеження на користування сервісами. Це зробить вільний доступ до мережі дорогим та недоступним для багатьох росіян

- заявили в ЦПД.

російська влада фактично заблокувала месенджер WhatsApp 11 лютого, унеможлививши доступ без складних обхідних шляхів. Застосунок також видалено з онлайн-каталогу "роскомнадзора".

Євген Устименко

СвітТехнології