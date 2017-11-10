РФ планирует ввести ограничения против американских СМИ на следующей неделе

Ранее Володин поручил профильным думским комитетам подготовить комплекс мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела России.

"У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели", — отметил Володин.

Отмечается, что такое решение станет ответом на действия США в отношении российского телеканала Russia Today, который Минюст США обязал зарегистрироваться в реестре иностранных агентов.

Как сообщал УНН, в России предложили ограничить возможность аккредитации для представителей украинских СМИ.