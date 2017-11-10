РФ планує вести обмеження проти американських ЗМІ на наступному тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Держдума може ввести обмеження щодо американських ЗМІ в Росії вже на наступному тижні. Про це заявив "Дождю" голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає УНН.
Раніше Володін доручив профільним думським комітетам підготувати комплекс заходів щодо захисту від втручання американських ЗМІ у внутрішні справи Росії.
"У нас на наступному тижні три пленарних засідання, цілком ймовірно, що ми встигнемо прийняти закон в трьох читаннях вже до кінця тижня", - зазначив Володін.
Відзначається, що таке рішення стане відповіддю на дії США щодо російського телеканалу Russia Today, який Мін'юст США зобов'язав зареєструватися в реєстрі іноземних агентів.
Як повідомляв УНН, в Росії запропонували обмежити можливість акредитації для представників українських ЗМІ.