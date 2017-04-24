РФ повлияет на Донецк и Луганск для выполнения минских договоренностей - С.Лавров

"Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем влиять на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев наконец все-таки восстановит или даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", - заявил С.Лавров.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН призвал Украину и РФ работать над выполнением минских соглашений.