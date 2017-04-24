РФ вплине на Донецьк і Луганськ для виконання мінських домовленостей - С.Лавров

“Розраховую, що наші колеги з Євросоюзу в своїй роботі з урядом України будуть добиватися строгого виконання мінських домовленостей. Ми при цьому готові в повній мірі пройти свою частину шляху як гаранти цих домовленостей і будемо впливати на Луганськ і Донецьк з тим, щоб з їх боку був зустрічний рух, коли Київ нарешті все-таки відновить або навіть, так скажемо, почне виконувати свої зобов’язання”, — заявив С.Лавров.

Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН закликав Україну і РФ працювати над виконанням мінських угод.