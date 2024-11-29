рф ведет открытую кибервойну с Варшавой - вице-премьер Польши

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский считает, что россия больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

Как заявил Гавковский, в 2024 году было выявлено вдвое больше инцидентов в сфере кибербезопасности, чем в за год до этого, и втрое больше, чем в 2022 году. Гавковский подчеркнул-российские атаки являются целенаправленными и они используют уязвимости инфраструктуры.

Значительная часть из них четко направлена на Польшу из россии. рф больше не скрывает, что находится в состоянии кибервойны с Польшей. Они атакуют и делают это намеренно. Они знают, где у нас слабые места, - сказал польский министр.

Журналисты отметили, что беспокойство вызывает кибербезопасность местного самоуправления. В ответ на это министерство цифровых дел в сотрудничестве с Государственным научно-исследовательским институтом NASK запустило программу "кибербезопасное местное самоуправление".

Напомним

Как ранее писал УНН, хакеры, связанные с российской разведкой, проводят масштабную фишинговую кампанию против критиков кремля по всему миру. Атаки направлены на оппозиционеров, аналитиков, политиков и медиа-организации с целью получения доступа к их сетям контактов.