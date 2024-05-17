рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

рф тиражирует ложь, утверждая, что к покушению на премьера Словакии причастна беженка из Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российские Telegram-каналы распространяли фейки о том, что к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть причастна беженка из Украины.

За этими утверждениями стояла идея, что женщина систематически настраивала своего мужа - Юрая Цинтулу, на совершение преступления из-за антиукраинской риторики Фицо.

Однако, руководитель Нацполиции Словакии Любомир Солак категорически опровергает эти слухи. Он утверждает, что нет подтверждений о том, что партнершей нападающего была женщина из Украины, и сам факт того, что он "радикализировался в результате общения с ней" является манипуляцией.

Такая информация не подтверждается, это фейк - заявил Любомир Солак.

Добавим

Покушение на Роберта Фицо получило осуждение от мировых лидеров, среди которых есть президент Украины Владимир Зеленский.

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след