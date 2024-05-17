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рф стверджує, що українська біженка причетна до замаху на прем'єр-міністра Словаччини

рф стверджує, що українська біженка причетна до замаху на прем'єр-міністра Словаччини

Київ • УНН

 • 28323 перегляди

російські джерела поширили дезінформацію про причетність української біженки до замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яку словацька влада категорично заперечила як фейкову маніпуляцію.

рф тиражує брехню, стверджуючи, що до замаху на прем'єра Словаччини причетна біженка з України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

російські Telegram-канали поширювали фейки про те, що до замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо могла бути причетна біженка з України.

За цими твердженнями стояла ідея, що жінка систематично налаштовувала свого чоловіка - Юрая Цинтулу, на вчинення злочину через антиукраїнську риторику Фіцо.

Проте, керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак категорично спростовує ці чутки. Він стверджує, що немає підтверджень про те, що партнеркою нападника була жінка з України, і сам факт того, що він "радикалізувався внаслідок спілкування з нею" є маніпуляцією.

Така інформація не підтверджується, це фейк

- заявив Любомир Солак.

Додамо

Замах на Роберта Фіцо отримав засудження від світових лідерів, серед яких є президент України Володимир Зеленський.

Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід16.05.24, 12:35 • 487069 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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