российские источники распространяют манипуляции, утверждая, что Польша планирует выслать в Украину группу наемников с преступным прошлым. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российское пропагандистское медиа снова пытается распространить дезинформацию, утверждая, что Польша готовится выслать в Украину 20 тысяч наемников с криминальным прошлым.

Эта история, как и многие другие, выдумана с целью нарушить стабильность в регионе и сыграть на эмоциях граждан.

В реальности: с самого начала конфликта российская пропаганда пытается убедить, что Польша готовит агрессию против Украины, чтобы оккупировать ее территории.

Такие упреки построены не обоснованных предположениях.

Наоборот, как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Польша и Украина всегда выступают вместе против российского империализма и нарушений международного права.

В отличие от россии, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву - заявил Дмитрий Кулеба.

Кроме того, такие обвинения уже были опровергнуты как польской, так и украинской стороной.

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