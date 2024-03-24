рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
Киев • УНН
российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.
российские источники распространяют манипуляции, утверждая, что Польша планирует выслать в Украину группу наемников с преступным прошлым. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.
Детали
российское пропагандистское медиа снова пытается распространить дезинформацию, утверждая, что Польша готовится выслать в Украину 20 тысяч наемников с криминальным прошлым.
Эта история, как и многие другие, выдумана с целью нарушить стабильность в регионе и сыграть на эмоциях граждан.
В реальности: с самого начала конфликта российская пропаганда пытается убедить, что Польша готовит агрессию против Украины, чтобы оккупировать ее территории.
Такие упреки построены не обоснованных предположениях.
Наоборот, как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Польша и Украина всегда выступают вместе против российского империализма и нарушений международного права.
В отличие от россии, Польша и Украина извлекли уроки из истории и всегда будут выступать единым фронтом против российского империализма и неуважения к международному праву
Кроме того, такие обвинения уже были опровергнуты как польской, так и украинской стороной.
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну20 марта 2024, 03:07 • 104562 просмотра
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров
В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"
Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены
россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
Популярные
Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад
Десантно-штурмовые войска создали сайт для желающих вступить в ряды ДШВ с возможностью выбрать бригаду
Кулеба о попытках рф связать Украину с терактом под москвой: путин - патологический лжец
Нарушение воздушного пространства ракетой: посла россии вызовут в МИД Польши
В Харькове около 60% домов с отоплением, и около 40% со светом - Терехов
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.
рф на этой неделе применила почти 190 ракет, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, за последнюю неделю российские войска выпустили против Украины около 190 ракет, 140 "шахедов" и почти 700 управляемых бомб.
Украина победила на Кубке Европы по дзюдо в Шаморине
Украинская кадетская сборная по дзюдо победила на Кубке Европы в Словакии, заняв первое место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 6 бронзовыми медалями.
рф атакует различные общины Сумщины из минометов, авиации и артиллерии: зафиксировано 50 взрывов
Оккупанты совершили 12 обстрелов и вызвали 50 взрывов в Сумской области, обстреливая несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и авиации.
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров
На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров
На этой неделе Украина получила значительные пакеты финансовой и оборонной поддержки от международных партнеров, включая 5 миллиардов евро от ЕС, транш МВФ в размере 900 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов макрофинансирования от Канады, а также новую артиллерию, беспилотники и бронетехнику для обороны.
В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету
Российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши вблизи села Осердув в Люблинском воеводстве, но польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"
Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.
Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены
российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку в Донецкой области, в результате отдельных артиллерийских и авиаударов были ранены три гражданских лица, в том числе две женщины в возрасте 57 и 64 лет, а также 70-летний мужчина.
россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В течение суток, 24 марта, на фронте состоялось 52 боевых столкновения. Оккупационные войска нанесли 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны. Больше всего попыток прорвать оборону Украины россияне совершили на Новопавловском и Авдеевском направлениях.