рф усиливает переброску войск на север Донецкой области - Андрющенко

На севере Донецкой области зафиксирована активизация военных перемещений россиян. Основной акцент на переброске личного состава и техники, а также подготовке к дальнейшему усилению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Согласно предварительным данным, север Донецкой области сейчас определен как приоритетное направление. Туда осуществляется переброска сил как с запорожских направлений, так и со стороны Таганрога - из лагерей подготовки. Кроме того, фиксируются ежедневные перемещения колонн - до 30 автотранспортных средств за раз. Преимущественно это живая сила и легкий транспорт, в частности "буханки". Бронетехники отмечается немного.

Запорожские отрезки в состоянии перемещений для ротаций. Единственное - большая поставка ракет для систем ПВО в среду–четверг. Настолько поспешно, что перевозили посреди дня организованными колоннами грузовиков - по 6 машин в колонне. Давно такого не фиксировали - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что зафиксирована активность на ремонтных базах. Если раньше там перемещали танки, то сейчас - в основном легкий транспорт.

В целом перемещения переходят в график усиления. На следующей неделе ожидаем увеличения колонн за счет опустошения лагерей подготовки - отмечает Петр Андрющенко.

российские войска, вероятно, начали весенне-летний наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей" - главную оборонительную линию Украины в Донецкой области.