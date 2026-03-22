Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - Андрющенко
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рф
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем
Удар рф по Запорізькій області - у Комишувасі загинув 53-річний чоловік
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитини
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобу
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - Андрющенко

Київ • УНН

 • 29204 перегляди

Переміщення техніки російських окупантів на Донбасі переходять у графік посилення.

рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - Андрющенко

На півночі Донецької області зафіксовано активізацію військових переміщень росіян. Основний акцент на перекиданні особового складу та техніки, а також підготовці до подальшого посилення. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

Деталі

Згідно з попередніми даними, північ Донецької області наразі визначена як пріоритетний напрямок. Туди здійснюється перекидання сил як із запорізьких напрямків, так і з боку Таганрога - з таборів підготовки. Крім того, фіксуються щоденні переміщення колон - до 30 автотранспортних засобів за раз. Переважно це жива сила та легкий транспорт, зокрема "буханки". Бронетехніки відзначається небагато.

Запорізькі відтинки в стані переміщень для ротацій. Єдине - велике постачання ракет для систем ППО в середу–четвер. Настільки поспіхом, що перевозили посеред дня організованими колонами вантажівок - по 6 машин у колоні. Давно такого не фіксували

- йдеться у дописі.

Окремо зазначається, що зафіксована активність на ремонтних базах. Якщо раніше там переміщували танки, то зараз - здебільшого легкий транспорт.

У цілому переміщення переходять у графік посилення. Наступного тижня очікуємо збільшення колон за рахунок спустошення таборів підготовки

- наголошує Петро Андрющенко.

Нагадаємо

російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець" - головну оборонну лінію України в Донецькій області.

Алла Кіосак

