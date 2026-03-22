рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - Андрющенко
Київ • УНН
Переміщення техніки російських окупантів на Донбасі переходять у графік посилення.
На півночі Донецької області зафіксовано активізацію військових переміщень росіян. Основний акцент на перекиданні особового складу та техніки, а також підготовці до подальшого посилення. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Згідно з попередніми даними, північ Донецької області наразі визначена як пріоритетний напрямок. Туди здійснюється перекидання сил як із запорізьких напрямків, так і з боку Таганрога - з таборів підготовки. Крім того, фіксуються щоденні переміщення колон - до 30 автотранспортних засобів за раз. Переважно це жива сила та легкий транспорт, зокрема "буханки". Бронетехніки відзначається небагато.
Запорізькі відтинки в стані переміщень для ротацій. Єдине - велике постачання ракет для систем ППО в середу–четвер. Настільки поспіхом, що перевозили посеред дня організованими колонами вантажівок - по 6 машин у колоні. Давно такого не фіксували
Окремо зазначається, що зафіксована активність на ремонтних базах. Якщо раніше там переміщували танки, то зараз - здебільшого легкий транспорт.
У цілому переміщення переходять у графік посилення. Наступного тижня очікуємо збільшення колон за рахунок спустошення таборів підготовки
Нагадаємо
російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець" - головну оборонну лінію України в Донецькій області.