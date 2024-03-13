рф ударила по Сумах: 8 человек травмированы, есть погибшие

В Сумах в результате удара российского БпЛА типа "Shahed" повреждены 30 квартир в пятиэтажном доме, из них 15 разрушены. Спасателям удалось извлечь 10 человек из-под завалов, однако 8 из них получили серьезные травмы, информация о погибших уточняется. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Город Сумы попал под удар вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Shahed".

По информации, в результате попадания российского БпЛА в жилой пятиэтажный дом, 30 квартир повреждены, из них 15 квартир разрушены.

Также, по предварительным данным, из-под завалов спасателям удалось достать 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести.

К сожалению, есть погибшие.

Информация о погибших уточняется.

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Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости.

Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом