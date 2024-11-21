рф ударила по Константиновке в Донецкой области управляемыми авиабомбами: есть раненые
Киев • УНН
В результате сброса двух управляемых авиабомб в Константиновке ранены 6 человек в возрасте от 60 до 85 лет. Повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект и коммуникации.
6 человек ранены в результате ударов врага по Константиновке Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую ОГА.
"Сегодня вечером россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Ранения различной тяжести получили шесть человек от 60 до 85 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все раненые получают необходимую медицинскую помощь, один человек находится в тяжелом состоянии.
Повреждены 11 многоэтажек, инфраструктурный объект, нежилое здание, газопровод и линия электропередач.
Местные власти призвали людей эвакуироваться.