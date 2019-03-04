РФ в ответ на просьбу КНДР начала отправлять пшеницу в качестве гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Судно с гуманитарной помощью из России, на борту которого находилось более 2 тысяч тонн пшеницы, прибыло в порт Чхонджин в КНДР в минувшие выходные. Об этом сообщило в Facebook в понедельник посольство РФ в Пхеньяне, передает УНН.
“В минувшие выходные сотрудники генерального консульства России в Чхонджине посетили городской порт, где состоялась церемония приема гуманитарной помощи из Российской Федерации. Генеральный консул Юрий Бочкарев осмотрел груз (2092 тонны пшеницы), после чего поднялся на борт судна „Ынбон-2“ и пообщался с капитаном и экипажем”, — говорится в сообщении.
Во время разгрузки зерна в порту присутствовали сотрудник пхеньянского филиала международной организации Всемирная продовольственная программа (World Food Programme), по линии которой помощь доставлена в КНДР, и представитель управления внешних связей народного комитета провинции Северная Хамгён. Как сообщает российская дипмиссия в КНДР, в Чхонджине выгружена лишь половина гуманитарного груза, оставшаяся его часть отправлена в город Хыннам.
По информации посольства, российское зерно пойдет на изготовление печенья и питательных смесей для детей и беременных женщин.
Как отмечал ранее УНН, российские ведомства прорабатывают вопрос о безвозмездной гуманитарной поставки в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы по запросу Пхеньяна. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.