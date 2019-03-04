РФ у відповідь на прохання КНДР почала відправляти пшеницю у якості гумдопомоги

“У минулі вихідні співробітники генерального консульства Росії в Чхонджині відвідали міський порт, де відбулася церемонія прийому гуманітарної допомоги з Російської Федерації. Генеральний консул Юрій Бочкарьов оглянув вантаж (2092 тонни пшениці), після чого піднявся на борт судна „Инбон-2“ і поспілкувався з капітаном і екіпажем”, — йдеться в повідомленні.

Під час розвантаження зерна в порту були присутні співробітник пхеньянської філії міжнародної організації Всесвітня продовольча програма (World Food Programme), по лінії якої допомога доставлена в КНДР, і представник управління зовнішніх зв’язків народного комітету провінції Північна Хамгьон. Як повідомляє російська дипмісія в КНДР, в Чхонджині вивантажено лише половину гуманітарного вантажу, його частина, що залишилася, відправлена в місто Хиннам.

За інформацією посольства, російське зерно піде на виготовлення печива і поживних сумішей для дітей та вагітних жінок.

Як зазначав раніше УНН, російські відомства опрацьовують питання щодо безоплатної гуманітарної поставки в КНДР 50 тисяч тон пшениці за запитом Пхеньяна. Про це повідомив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.