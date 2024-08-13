рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

В рф повторили саму концепцию и реализацию роботизированной турели "Сабля", которая используется ВСУ еще со времен АТО и назвали ее "Чапай". Об этом УНН пишет со ссылкой на Defence Express.

Россияне продолжают активно копировать и подражать украинским разработкам и очередным примером этого стала дистанционно управляемая пулеметная турель под названием "Чапай - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта разработка была впервые продемонстрирована на так называемом оборонном форуме "Армия-2024", который сейчас проходит под Москвой. Разработку представил инвестиционный фонд "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения.

Сама разработка является российской реализацией украинской разработки - "Сабля", который с сентября 2023 допущен к эксплуатации ВСУ, хотя на передовой он еще со времен АТО. За это время турель получила многочисленные положительные отзывы от бойцов, контрактуется для ВСУ, и используется не только как отдельная турель, но и в составе наземных дронов - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в своей турели "Чапай" россияне полностью повторили, как саму концепцию, так и реализацию. В частности российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также он адаптирован под различные пулеметы - 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСВ "Утес" и "Корд".

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Сейчас речь идет лишь о выставочном образце, а не о серийном выборе. Но вероятность того, что он, или аналогичная копия украинской турели "Сабля" пойдет в серию существует - добавляет Defence Express.

Мало того, в РФ уже создавали украинский принцип дистанционного управления ПТРК "Стугна" и понемногу модернизируют модулями дистанционного управления старые советские комплексы типа "Фагот".