рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пытается ввести в заблуждение: в ЦПИ проанализировали, для чего путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной

Пытается ввести в заблуждение: в ЦПИ проанализировали, для чего путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной

  •  59690 просмотра
рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

  •  102393 просмотра
В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению

В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению

  •  64365 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  119606 просмотра
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  65543 просмотра
публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  119606 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  161265 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  149394 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  173377 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  171130 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  5804 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  7036 просмотра
Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

Пурпурное северное сияние заметили в небе над Украиной: фото

  •  28456 просмотра
13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

13 августа: Международный день броненосца, Всемирный день левши, Всемирный день левши

  •  100040 просмотра
Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

Ученые считают, что лошади могут планировать действия наперед и мыслить стратегически

  •  99556 просмотра
Актуальное
рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:43  •  8369 просмотра

Read in English

Россия представила копию украинской роботизированной турели 'Сабля' под названием 'Чапай'. Разработка повторяет концепцию и реализацию украинской системы, которая используется ВСУ со времен АТО.

В рф повторили саму концепцию и реализацию роботизированной турели "Сабля", которая используется ВСУ еще со времен АТО и назвали ее "Чапай". Об этом УНН пишет со ссылкой на Defence Express.

Россияне продолжают активно копировать и подражать украинским разработкам и очередным примером этого стала дистанционно управляемая пулеметная турель под названием "Чапай

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эта  разработка была впервые продемонстрирована на так называемом оборонном форуме "Армия-2024", который сейчас проходит под Москвой. Разработку представил инвестиционный фонд "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения.

Сама разработка является российской реализацией украинской разработки - "Сабля", который с сентября 2023 допущен к эксплуатации ВСУ, хотя на передовой он еще со времен АТО. За это время турель получила многочисленные положительные отзывы от бойцов, контрактуется для ВСУ, и используется не только как отдельная турель, но и в составе наземных дронов

- отмечается в сообщении.

Отмечается, что в своей турели "Чапай" россияне полностью повторили, как саму концепцию, так и реализацию. В частности российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также он адаптирован под различные пулеметы - 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСВ "Утес" и "Корд".

росіяни планують презентувати реактивний ударний безпілотник "Гром": що відомо12 августа 2024, 13:59 • 25517 просмотров

Сейчас речь идет лишь о выставочном образце, а не о серийном выборе. Но вероятность того, что он, или аналогичная копия украинской турели "Сабля" пойдет в серию существует

- добавляет Defence Express.

Мало того, в РФ уже создавали украинский принцип дистанционного управления ПТРК "Стугна" и понемногу модернизируют модулями дистанционного управления старые советские комплексы типа "Фагот".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  59053 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
  •  54140 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
  •  67521 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
  •  59343 просмотра

Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении

Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
  •  50139 просмотра

Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
  •  60683 просмотра

Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
  •  63978 просмотра

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксклюзив
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
  •  65070 просмотра

"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
  •  161265 просмотра

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
12 августа 2024, 15:36  •  108685 просмотра

ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский

Популярные

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб

  •  65543 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  119606 просмотра
В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению

В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению

  •  64365 просмотра
рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук

  •  102393 просмотра
Пытается ввести в заблуждение: в ЦПИ проанализировали, для чего путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной

Пытается ввести в заблуждение: в ЦПИ проанализировали, для чего путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной

  •  59690 просмотра

Публикации

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

  •  119606 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

  •  161265 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  149394 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  173377 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

12 августа 2024, 07:48  •  171130 просмотра

Война

Несколько сотен "отказников" из петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск -  росСМИ

Несколько сотен "отказников" из петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск -  росСМИ

  •  1740 просмотра
Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

  •  3569 просмотра
В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

  •  6621 просмотра
рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

  •  10983 просмотра
рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

  •  19406 просмотра

политика

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

  •  3569 просмотра
рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

  •  19406 просмотра
россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

  •  21020 просмотра
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

  •  18347 просмотра
россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

  •  26322 просмотра

Война

Несколько сотен "отказников" из петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск -  росСМИ

Несколько сотен "отказников" из петербурга насильно посадили на самолет и вывезли под Курск -  росСМИ

  •  1740 просмотра
Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

  •  3569 просмотра
В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

В Украине определили требования к обустройству защищенных пространств в школах

  •  6621 просмотра
рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

рф скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапай"

  •  10983 просмотра
рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

  •  19406 просмотра

политика

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

  •  3569 просмотра
рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

  •  19406 просмотра
россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

россия отвела часть войск из Украины для обороны курской области - Politico

  •  21020 просмотра
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

  •  18347 просмотра
россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

россия планирует переселить беженцев из курской области в оккупированную часть Запорожья

  •  26322 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

  •  17498 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  143325 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  144915 просмотра

Экономика

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии

  •  4654 просмотра
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы

  •  18347 просмотра
Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

  •  13706 просмотра
Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней

Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней

  •  13106 просмотра
Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

Арбитраж в Париже принял решение в пользу Укрэнерго: рассмотрит дело против рф по активам в Крыму

  •  18284 просмотра

Киев

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

  •  21826 просмотра
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге

  •  53458 просмотра
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

  •  109405 просмотра
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога

  •  52848 просмотра
В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги

  •  42876 просмотра