россияне планируют презентовать реактивный ударный беспилотник "Гром": что известно

россияне планируют презентовать реактивный ударный беспилотник, который может выступить носителем управляемых авиационных ракет. Об этом пишет Defence Express, сообщает УНН.

Как отмечает издание, визуально ударный реактивный беспилотник похож на проект аналогичного БПЛА Ту-300 "Коршун", который так и не был воплощен в жизнь.

Максимальная боевая нагрузка БПЛА "Гром" заявлена на уровне двух тысяч килограммов. Беспилотник может выступить носителем управляемых авиационных ракет, в частности противорадиолокационных Х-31.

При этом, Defence Express напоминает, что разработчики БПЛА "Коршун" так и не смогли решить конструктивные проблемы с подвеской для крепления неуправляемых авиационных бомб.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны, которые, вероятно, предназначены для отслеживания средств противовоздушной обороны и сбора информации.

"Есть информация о новых дронах, которые использует рф. Случаи их применения пока единичные. Известно, что визуально они очень похожи на дроны-камикадзе типа "Shahed", однако не несут взрывчатки. Вероятно это свидетельствует о том, что в отличие от ударных БПЛА, которые наносят удары, обнаруженные новые образцы предназначены для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, сбор информации, фиксация повреждений по результатам ракетных и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Более подробную информацию будет возможно установить после назначения соответствующих экспертиз и передачи объектов для исследований", - отметил Рувин.