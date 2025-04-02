рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий в Украине - Коваленко

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 13515 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 102203 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 165658 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104569 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341382 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172800 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144360 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195968 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124646 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108106 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45599 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157467 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36096 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 82830 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21685 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 13514 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83006 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 102199 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 165656 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157619 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19719 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 21802 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36215 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45715 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135432 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий в Украине - Коваленко

Киев • УНН

 • 18028 просмотра

российское ГРУ курирует вербовку молодежи для терактов и диверсий в Украине, обещая деньги, но часто обманывая. Исполнители должны погибать, чтобы скрыть следы.

рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий в Украине - Коваленко

российское главное разведывательное управление (гру) продолжает активно курировать вербовкой молодежи для совершения терактов и диверсий на территории Украины.

Об этом сообщает председатель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали 

гру рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий (ТЦК, полиции) в Украине

- пишет Коваленко.

Как сообщает руководитель ЦПД СНБО, в чатах мессенджеров россияне находят молодежь, подростков.

Вербовщики обещают им значительные денежные вознаграждения за выполнение преступных задач, однако в большинстве случаев оплату не производят.

Более того, по замыслу российских спецслужб, исполнители должны погибать на месте во время подрыва, что позволяет оккупантам скрывать следы и избегать разоблачения.

Напомним 

Ранее ЦПД сообщали, что россия активизировала информационные операции с целью дестабилизации ситуации в Украине - в частности, враг наращивает усилия по вербовке украинцев для совершения диверсий. Кроме того, для этого враг также активно использует ИИ-технологии.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
Украина
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86