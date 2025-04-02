рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий в Украине - Коваленко

российское главное разведывательное управление (гру) продолжает активно курировать вербовкой молодежи для совершения терактов и диверсий на территории Украины.

Об этом сообщает председатель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

гру рф сейчас курирует большинство операций по вербовке исполнителей для терактов и подрывов зданий (ТЦК, полиции) в Украине - пишет Коваленко.

Как сообщает руководитель ЦПД СНБО, в чатах мессенджеров россияне находят молодежь, подростков.

Вербовщики обещают им значительные денежные вознаграждения за выполнение преступных задач, однако в большинстве случаев оплату не производят.

Более того, по замыслу российских спецслужб, исполнители должны погибать на месте во время подрыва, что позволяет оккупантам скрывать следы и избегать разоблачения.

Напомним

Ранее ЦПД сообщали, что россия активизировала информационные операции с целью дестабилизации ситуации в Украине - в частности, враг наращивает усилия по вербовке украинцев для совершения диверсий. Кроме того, для этого враг также активно использует ИИ-технологии.