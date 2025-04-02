рф зараз курує більшість операцій з вербовкою виконавців для терактів і підривів будівель в Україні - Коваленко
Київ • УНН
російське ГРУ курує вербування молоді для терактів та диверсій в Україні, обіцяючи гроші, але часто обманюючи. Виконавці мають гинути, щоб приховати сліди.
російське головне розвідувальне управління (гру) продовжує активно курувати вербуванням молоді для здійснення терактів та диверсій на території України.
Про це повідомляє голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram, пише УНН.
Деталі
гру рф зараз курує більшість операцій з вербовкою виконавців для терактів і підривів будівель (ТЦК, поліції) в Україні
Як повідомляє керівник ЦПД РНБО, у чатах месенджерів росіяни знаходять молодь, підлітків.
Вербувальники обіцяють їм значні грошові винагороди за виконання злочинних завдань, однак у більшості випадків оплату не здійснюють.
Ба більше, за задумом російських спецслужб, виконавці повинні гинути на місці під час підриву, що дозволяє окупантам приховувати сліди та уникати викриття.
Нагадаємо
Раніше ЦПД повідомляли, що росія активізувала інформаційні операції з метою дестабілізації ситуації в Україні - зокрема, ворог нарощує зусилля щодо вербування українців для здійснення диверсій. Крім того, для цього ворог також активно використовує ШІ-технології.