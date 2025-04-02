росія активізувала інформаційні операції щодо вербування українців для диверсій - ЦПД
Київ • УНН
Росія активізувала зусилля з вербування українців, зокрема підлітків, для диверсій. Ворог використовує обіцянки швидких заробітків та шантаж через соцмережі.
росія активізувала інформаційні операції з метою дестабілізації ситуації в Україні - зокрема, ворог нарощує зусилля щодо вербування українців для здійснення диверсій. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД).
Деталі
Зазначається, що куратори російських спецслужб через соцмережі обіцянками швидких заробітків або шантажем втягують українців, у тому числі підлітків, у підривну роботу. Йдеться про підпали автомобілів військових чи теракти в адміністративних будівлях.
Паралельно з цим у мережі ведеться масштабна інформаційна кампанія, спрямована на внесення розколу та деморалізацію українського суспільства. Головною темою деструктивних наративів, які вкидаються в український інфопростір, стала мобілізація. Часто боти викривають себе абсурдними фразами на кшталт "занурили у намиста", які зʼявляються через використання машинного перекладу на українську мову
У ЦПД попередили, що ворог також активно використовує ШІ-технології.
Зображення нібито українських військових, згенерованих штучним інтелектом, можуть бути використані для відбору аудиторії, з якою легко буде "працювати" російським спецслужбам
Там закликали дотримуватися інформаційної гігієни в мережі та не піддаватись на маніпуляції ворога.
"Якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для диверсій в інтересах рф – повідомляйте про це в чатбот СБУ "Спали ФСБешника", - порадили в ЦПД.
Нагадаємо
У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що ворожа пропаганда бреше про удар російської армії по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі. Там зазначили, що, поширюючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.
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