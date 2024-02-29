рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины

рф распространяет фейк о намерениях Польши аннексировать западные земли Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В мессенджере Telegram появилась "новость", что ветеран спецслужбы АМАН Рувим Большинский утверждает: Польша готовится к аннексии западной части украинских территорий.

Однако детальное исследование выявило отсутствие какой-либо информации о Рувиме Большинском или его заявлениях в авторитетных источниках.

Это свидетельствует о том, что эта информация является ложью и частью российской дезинформационной кампании.

Целью такой провокации является спровоцировать конфликт и вражду между украинцами и поляками.

Добавим

Польша не выдвигала территориальные претензии к Украине и не отрицала ее суверенитет.

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