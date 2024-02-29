рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины
Киев • УНН
рф распространяет "новость" о том, что Польша планирует аннексировать западные части украинских территорий, чтобы спровоцировать конфликт между странами.
рф распространяет фейк о намерениях Польши аннексировать западные земли Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
В мессенджере Telegram появилась "новость", что ветеран спецслужбы АМАН Рувим Большинский утверждает: Польша готовится к аннексии западной части украинских территорий.
Однако детальное исследование выявило отсутствие какой-либо информации о Рувиме Большинском или его заявлениях в авторитетных источниках.
Это свидетельствует о том, что эта информация является ложью и частью российской дезинформационной кампании.
Целью такой провокации является спровоцировать конфликт и вражду между украинцами и поляками.
Добавим
Польша не выдвигала территориальные претензии к Украине и не отрицала ее суверенитет.
Украинская сторона не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей - Кубраков28 февраля 2024, 18:39 • 25974 просмотра
рф распространяет фейковую новость о планах Польши аннексировать территории Украины
рф распространяет "новость" о том, что Польша планирует аннексировать западные части украинских территорий, чтобы спровоцировать конфликт между странами.
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