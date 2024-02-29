рф поширює фейкову новину про плани Польщі анексувати території України
Київ • УНН
рф розповсюджує "новину" про те, що Польща планує анексувати західні частини українських територій, щоб спровокувати конфлікт між країнами.
рф поширює фейк щодо намірів Польщі анексувати західні землі України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
У месенджері Telegram з'явилася "новина", що ветеран спецслужби АМАН Рувім Большинський стверджує: Польща готується до анексії західної частини українських територій.
Однак детальне дослідження виявило відсутність будь-якої інформації про Рувіма Большинського чи його заяви в авторитетних джерелах.
Це свідчить про те, що ця інформація є брехнею та частиною російської дезінформаційної кампанії.
Метою такої провокації є спровокування конфлікту та ворожнечі між українцями та поляками.
Додамо
Польща не висувала територіальні претензії до України та не заперечувала її суверенітет.
Українська сторона не веде переговори про закриття кордонів з Польщею - Кубраков28.02.24, 20:39 • 35175 переглядiв