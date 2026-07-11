рф приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины - Reuters

россия временно приостановила движение судов по Азово-Донскому каналу после украинских атак на российские суда в Азовском море. Это может повлиять на почти четверть российского экспорта пшеницы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

россия временно приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу, судоходному водному пути, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Этот шаг последовал после нападения Украины на 13 российских судов в Азовском море в пятницу, включая 10 танкеров. Рыночные аналитики отмечают, что до четверти экспорта пшеницы из россии, крупнейшего мирового экспортера зерна, проходит через Азовское море

Один из источников сообщил, что российские пограничники уведомили судоходные компании, что все запросы на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, не будут приниматься с 18:10 по местному времени в пятницу. Пограничники подчиняются службе безопасности фсб. В сообщении не указано, когда будет снят запрет.

Ведущие зерновые регионы россии, ростовский и краснодарский, расположены вдоль Азовского моря. Второй по величине порт страны в Черноморском регионе расположен в Керченском проливе.

Украина недавно усилила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, что вызвало дефицит топлива по всей стране. Многие аналитики и международные организации предупреждают о рисках для мировой торговли зерном из-за войны в Украине, поскольку Черное море используется как Украиной, так и россией для экспорта зерна, хотя в течение четырех с половиной лет конфликта не было серьезных перебоев в торговле зерном