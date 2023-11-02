рф постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, и добавил, что Украина получит рф и там, передает УНН.
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«Первый селектор. Военные, разведка, наши Силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание фронту и доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Я благодарен всем кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий. Достанем и там», - рассказал Зеленский.
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Зеленский заявлял, что успехи Украины в Черном море будут в учебниках истории. Даже несмотря на то, что современный мир воспринимает колоссальные вещи, как делают украинцы и ВСУ, как данность.