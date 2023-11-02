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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий - Зеленский

Киев • УНН

 • 146582 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, и добавил, что Украина получит рф и там, передает УНН.

рф постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий - Зеленский

Цитата

«Первый селектор. Военные, разведка, наши Силы безопасности, чиновники. Отдельное внимание фронту и доклад о работе нашего морского экспортного коридора. Я благодарен всем кто бьется и работает, чтобы Украина сохранила доступ к мировому рынку. Результаты хорошие. россия постепенно теряет контроль над Черным морем и отступает в восточную часть акваторий. Достанем и там», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что успехи Украины в Черном море будут в учебниках истории. Даже несмотря на то, что современный мир воспринимает колоссальные вещи, как делают украинцы и ВСУ, как данность.

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