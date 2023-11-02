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рф поступово втрачає контроль над Чорним морем й відступає в східну частину акваторій - Зеленський

Київ • УНН

 • 146582 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. росія поступово втрачає контроль над Чорним морем й відступає в східну частину акваторій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, та додав, що Україна дістане рф й там, передає УНН.

рф поступово втрачає контроль над Чорним морем й відступає в східну частину акваторій - Зеленський

Цитата

«Перше селектор. Військові, розвідка, наші Сили безпеки, урядовці. Окрема увага фронту та доповідь про роботу нашого морського експортного коридору. Я вдячний усім хто б'ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. росія поступово втрачає контроль над Чорним морем й відступає в східну частину акваторій. Дістанемо і там», - розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що успіхи України у Чорному морі будуть у підручниках історії. Навіть попри те, що сучасний світ сприймає колосальні речі, як роблять українці та ЗСУ, як даність.

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