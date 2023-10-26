рф распространяет провокации на Харьковщине: ОВА призывают не реагировать на сомнительные SMS сообщения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Харьковской обладминистрации прокомментировали SMS-рассылку с предложением “слить” информацию о ВСУ за деньги. В своем telegram-канале Харьковская ОВА призвала не переходить по незнакомым ссылкам, пишет УНН.
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"Оккупанты рассылают смс с предложением информировать о ВСУ в обмен на деньги.
Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих смс! Также подчеркиваем, что никому нельзя сообщать о местах расположения украинских воинов или военной техники.
Соблюдайте информационную гигиену. Не поддавайтесь на вражеские провокации!“, - говорится в сообщении.
Напомним
В течение первого полугодия 2023 года количество кибератак на украинские системы увеличилось более чем вдвое.
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