Теракт "під чужим прапором" від рф та білорусі: у ГУР прокоментували підготовку провокації

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"Це методика, яка вже використовувалася російськими спецслужбами на території білорусі. путін не полишає спроб і надії втягнути білоруську армію повноцінно в війну проти України. І попри всі неймовірні політичні кульбіти, обійми цього досі не сталося. Тому і використовуються ось такі провокації. Реалізація умовних терактів диверсій, інших відверто провокативних дій російських спецслужб на території іншої держави“,- сказав Андрій Юсов.

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Щодо наслідків можливого теракту “під чужим прапором”, то Юсов додав, що через оприлюднення інформації на випередження та те, що ці методи вже використовувалися навіть у разі скоєння теракту росія не отримає бажаних результатів.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомив, що між фсб рф та кдб рб існує домовленість про проведення операції “під чужим прапором” на території білорусі з подальшим звинуваченням України у цьому. На цей час, об’єктом для теракту розглядається нафтобаза “Брестоблнефтепродукт”.