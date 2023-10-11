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Теракт "під чужим прапором" від рф та білорусі: у ГУР прокоментували підготовку провокації

Теракт "під чужим прапором" від рф та білорусі: у ГУР прокоментували підготовку провокації

Київ • УНН

 • 928700 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Спецслужби росії та білорусі планують скоїти теракт та звинуватити українців. Про причини використання подібних провокацій та їх можливі наслідки розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов, пише УНН.

Цитата

"Це методика, яка вже використовувалася російськими спецслужбами на території білорусі. путін не полишає спроб і надії втягнути білоруську армію повноцінно в війну проти України. І попри всі неймовірні політичні кульбіти, обійми цього досі не сталося. Тому і використовуються ось такі провокації. Реалізація умовних терактів диверсій, інших відверто провокативних дій російських спецслужб на території іншої держави“,- сказав Андрій Юсов.

Деталі

Щодо наслідків можливого теракту “під чужим прапором”, то Юсов додав, що через оприлюднення інформації на випередження та те, що ці методи вже використовувалися навіть у разі скоєння теракту росія не отримає бажаних результатів.

Нагадаємо

Центр національного спротиву повідомив, що між фсб рф та кдб рб існує домовленість про проведення операції “під чужим прапором” на території білорусі з подальшим звинуваченням України у цьому. На цей час, об’єктом для теракту розглядається нафтобаза “Брестоблнефтепродукт”.

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