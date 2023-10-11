Теракт "под чужим флагом" от рф и беларуси: в ГУР прокомментировали подготовку провокации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Спецслужбы россии и беларуси планируют совершить теракт и обвинить украинцев. О причинах использования подобных провокаций и их возможных последствиях рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов, пишет УНН.
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"Это методика, которая уже использовалась российскими спецслужбами на территории беларуси. путин не оставляет попыток и надежды втянуть белорусскую армию полноценно в войну против Украины. И несмотря на все невероятные политические кульбиты, объятия этого до сих пор не произошло. Поэтому и используются вот такие провокации. Реализация условных терактов диверсий, других откровенно провокационных действий российских спецслужб на территории другого государства“, - сказал Андрей Юсов.
Детали
Что касается последствий возможного теракта “под чужим флагом”, то Юсов добавил, что из-за обнародования информации на опережение и то, что эти методы уже использовались даже в случае совершения теракта россия не получит желаемых результатов.
Напомним
Центр национального сопротивления сообщил, что между фсб рф и кгб рб существует договоренность о проведении операции “под чужим флагом” на территории беларуси с последующим обвинением Украины в этом. На это время, объектом для теракта рассматривается нефтебаза “Брестоблнефтепродукт”.