рф поширює провокації на Харківщині: ОВА закликають не реагувати на сумнівні SMS повідомлення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Харківській обладміністрації прокоментували SMS-розсилку з пропозицією “злити” інформацію про ЗСУ за гроші. У своєму telegram-каналі Харківська ОВА закликала не переходити за жодними незнайомими посиланнями, пише УНН.
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"Окупанти розсилають смс із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші.
Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни. Не піддавайтеся на ворожі провокації!“,- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Протягом першого півріччя 2023 року кількість кібератак на українські системи збільшилася більше ніж вдвічі.
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