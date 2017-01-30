РФ подала иск в ВТО против ЕС через антидемпинговые пошлины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Россия подала иск в ВТО для обжалования антидемпинговых мер, которые ввели страны Европейского Союза относительно российского холоднокатаного проката. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, передает УНН.
"27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским Союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговыми мерами ЕС относительно российского холоднокатаного проката. Меры действуют в ЕС с 5 августа 2016 года", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7% для ПАО "ММК", 34% для ПАО "Северсталь", а для ПАО "НЛМК" и других компаний - 36,1%.
В пресс-службе отмечают, что причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией во время антидемпингового расследования.
"Консультации - первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотрена для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если во время консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой о создании группы экспертов для рассмотрения спора", - пояснили в российском министерстве.
Напомним, в ноябре 2016 года на рамках ВТО были проведены консультации по делу об обжаловании Украиной ограничительных торговых мер Российской Федерации .