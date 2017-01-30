РФ подала позов у СОТ проти ЄС через антидемпінгові мита
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Росія подала позов до Світової організації торгівлі для оскарження антидемпінгових заходів, які ввели країни Європейського Союзу щодо російського холоднокатаного прокату. Про це повідомляє прес-служба мінекономрозвитку РФ, передає УНН.
"27 січня 2017 року Російська Федерація направила запит на консультації з Європейським Союзом в рамках процедури вирішення спорів СОТ у зв'язку з антидемпінговими заходами ЄС щодо російського холоднокатаного прокату. Заходи діють в ЄС з 5 серпня 2016 року," - йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні наголошується, що розмір антидемпінгових мит становить 18,7% для ВАТ "ММК", 34% для ПАТ "Северсталь", а для ПАТ "НЛМК" і інших компаній - 36,1%.
У прес-службі зазначають, що причиною позову стали численні порушення правил СОТ, допущені Європейською комісією під час антидемпінгового розслідування.
"Консультації - перша стадія процедури вирішення спорів в СОТ, передбачена для пошуку сторонами взаємоприйнятних шляхів врегулювання спору. Якщо під час консультацій такі шляхи знайдені не будуть, Росія зможе звернутися до СОТ з проханням про створення групи експертів для розгляду спору", - пояснили у російському міністерстві.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року у рамках СОТ було проведено консультації у справі щодо оскарження Україною обмежувальних торговельних заходів Російської Федерації.