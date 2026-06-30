рф почти завершила строительство дамбы через Чонгарский пролив после ударов ВСУ

россия почти завершила строительство новой насыпной дамбы через Чонгарский пролив рядом с Чонгарским мостом, который был поврежден в результате ударов Сил обороны Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные в период с 14 по 29 июня, сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

По данным издания, после удара 10 июня, который повредил основной автомобильный мост, оккупационная власть временно организовала понтонную переправу. Однако уже 13 июня украинские военные нанесли удар и по ней, а также по расположенному южнее контрольному пункту выезда из оккупированного Крыма.

После этого российская сторона начала строительство насыпной переправы через Чонгарский пролив. Согласно новым спутниковым снимкам, работы находятся на завершающем этапе.

Чонгарский мост является одной из ключевых транспортных артерий, соединяющих временно оккупированный Крым с захваченной частью Херсонской области.

Как отмечает Радио Свобода, Украина продолжает кампанию по снижению логистических возможностей российских войск на оккупированных территориях. Для этого регулярно наносятся удары по мостам и транспортной инфраструктуре, которая обеспечивает сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

По информации издания, следствием этих ударов стали проблемы с обеспечением топливом на оккупированном полуострове, а также существенное осложнение курортного сезона в Крыму.

Сельхозпредприятия в оккупированном Крыму останавливают работу из-за дефицита топлива