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РФ начала учения с ракетными ударами по морским целям в Черном море

РФ начала учения с ракетными ударами по морским целям в Черном море

Киев  •  УНН

 • 10606 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Береговые комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота России сегодня отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского ЧФ сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Как сообщается, учения проводятся во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки.

"Целью учений является совершенствования навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки", – говорится в сообщении.

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В ЧФ РФ подчеркнули, что береговой ракетный комплекс "Бастион" "обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км", а комплекс "Бал" "способен поражать цели на расстоянии до 120 км".

В середине октября сообщалось, что российские дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", а также дивизион берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму приступили к отработке практических задач.

Накануне подразделения морской пехоты ЧФ России под прикрытием армейской авиации Южного военного округа РФ произвели высадку на участок побережья с больших десантных кораблей "Орск" и "Азов".

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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