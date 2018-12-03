РФ почала навчання з ракетними ударами по морських цілях у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Берегові комплекси "Бастион" і "Бал" Чорноморського флоту Росії сьогодні відпрацьовують нанесення ракетних ударів по морських цілях. Про це з посиланням на прес-службу російського ЧФ повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
Як повідомляється, навчання проводяться у взаємодії з мобільними береговими комплексами розвідки морської і повітряної обстановки.
"Метою навчань є вдосконалення навичок військовослужбовців у виконанні завдань з виявлення надводних цілей, видачі цілевказівок і підготовки комплексів до нанесення ракетних ударів в різних умовах обстановки", - йдеться у повідомленні.
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У ЧФ РФ підкреслили, що береговий ракетний комплекс "Бастион" "забезпечує захист узбережжя довжиною понад 600 км", а комплекс "Бал" "здатен вражати цілі на відстані до 120 км".
У середині жовтня повідомлялося, що російські дивізіони мобільних берегових протикорабельних комплексів "Бастион" і "Бал", а також дивізіон берегового ракетного комплексу "Утес" в Криму приступили до відпрацювання практичних завдань.
Напередодні підрозділи морської піхоти ЧФ Росії під прикриттям армійської авіації Південного військового округу РФ зробили висадку на ділянку узбережжя з великих десантних кораблів "Орськ" і "Азов".
Після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.